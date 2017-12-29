Breaking; FG Constitutes Chairman And Board Members Into Government Agencies

President Muhammadu Buhari has Constitutes Chairman and Board members to various government parastals and agencies. The list was released to Nigerian Television Authority this evening. Some of the Board Chairman and Members appointed includes;
SN ORGANIZATION CHAIRMAN MEMBERS
1 National Boundary Commission VICE-PRESIDENT UGOCHI NNANNA KALU;
YAKUBU TSALA;
HON. MOHD B. LIKINGO;
OBONG RITA AKPAN;
BARR. BAYO OLORUNWO;
BARR MOHD LIMAN;
2 National Institute for Policy and
Strategy Studies (NIPSS)
GEN. JOHN SHAGAYA
RTD
HON. ABDULLAI MATORI;
DR CHIDIA MADUEKWE;
DR. FEMI MAJEKODUNMI;
IBRAHIM KABIR MASARI;
3 Border Communities Development
Agency (BCDA)
VICE-PRESIDENT AFAM OGENE;
HON. SAHHED SALAWE;
LEONELA J. OMO;
RABIU GWARZO;
AHAMED ALTI;
IDRIS SANI BUKO;
4 National Planning Commission
(NPC)
VICE-PRESIDENT PROF FUNSO ADESOLA;
SHUAIBU OSUNE;
ALH MUJTABA AHMED;
1 NATIONAL COMMISSION FOR
REFUGEES
HON. PETER BIYE NO APPOINTABLE MEMBERS AS
PER STATUTE
2 FEDERAL ROAD SAFETY
COMMISSION
BUKHARI BELLO ESQ ABDULLAHI SIFAWA
CAPT. TUNDE ADEDIMEJI
HON CHIBUZO OBIAKOR
AMB. SAIDU MOHD (OON)
BASHORUN DAVID OYEWOLE
3 NIGERIAN CHRISTIAN PILGRIMS
COMMISSION
REV. YOMI KASALI EMMANUEL EBOMUCHE
EZEKIEL AGAZU
DR ISRAEL AKANJI
PAS. ANTHONY FASIPE
REV. JIDDA MUSA
REV YUSUF BINIYAT
FORGIVEN AMACHREE
Click on the link for more details and download FG CONSTITUTE BOARDS
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