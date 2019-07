BREAKING: Full List of Names and States of Ministerial Nominees

President of the Senate, Distinguished Senator Ahmad Lawan has announced receiving the list of ministerial nominees for confirmation from President Muhammadu.

In no particular order, the names are

Ikechukwu Oga (Abia)

Mohammed Musa Bello (Adamawa)

Godswill Akpabio (Akwa Ibom)

Chris Ngige (Anambra)

Sharon Ikeazu (Anambra)

Adamu Adamu (Bauchi)

Maryam Katagum (Bauchi)

Timi Sylva (Bayelsa)

George Akume (Benue)

Mustapha Baba Shehuri (Borno)

Goddy Agba (Cross Rivers)

Festus Keyamo (Delta)

Ogbonnaya Onu (Ebonyi)

Osagie Enakhire (Edo)

Clement Agba (Edo)

Adeniyi Adebayo (Ekiti)

Geofrey Onyeama (Enugu)

Ali Issa Fantami (Gombe)

Emeka Nwajiuba (Imo)

Suleiman Adamu (Jigawa)

Zainab Ahmed (Kaduna)

Mohammed Mahmoud (Kaduna)

Sabo Nanunu (Kano)

Bashir Salihi Magashi (Kano)

Hadi Sirika (Katsina)

Abubakar Malami (Kebbi)

Rahmatu Ahmadu Tijani (Kogi)

Lai Mohammed (Kwara)

Gbemisola Saraki (Kwara)

Raji Fashola (Lagos)

Nimbe Momora (Lagos)

Muhammed Abdullahi (Nasarawa)

Zubeira Dada (Niger)

Olamilekan Adegbite (Ogun)

Tayo Alasoadura (Ondo)

Rauf Aregbesola (Osun)

Sunday Dare (Oyo)

Pauline Tallen (Plateau)

Rotimi Amaechi (Rivers)

Muhammadu Maigari Dingyadi (Sokoto)

Saleh Mohammed (Taraba)

Abubakar Aliyu (Yobe)

Sadiya Umar Farouk (Zamfara)